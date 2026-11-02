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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n deplasmanda kanadÄ± kÄ±rÄ±k!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BeÅŸiktaÅŸ#Italiano#KasÄ±mpaÅŸa
BeÅŸiktaÅŸÄ±n deplasmanda kanadÄ± kÄ±rÄ±k
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 02, 2026 07:00

Italiano yÃ¶netimindeki BeÅŸiktaÅŸ, evinde gÃ¶sterdiÄŸi performansÄ± deplasmanlara yansÄ±tamÄ±yor.

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Bu sezon ligde evinde oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta 5 galibiyetle 15 puan toplayan BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda ise iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± bir tablo ortaya koyamadÄ±.

Kartal dÄ±ÅŸ sahada 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle, 4 puan alÄ±p 11 puan kaybetti.

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BeÅŸiktaÅŸ, 2021-22â€™den bu yana ilk beÅŸ dÄ±ÅŸ saha maÃ§Ä±nda en az puan topladÄ±ÄŸÄ± sezonu yaÅŸÄ±yor.

DEPLASMAN KARNESi

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BeÅŸiktaÅŸÄ±n deplasmanda kanadÄ± kÄ±rÄ±k

KASIMPAÅžAâ€™YA KARÅžI ÅžANSI TUTMUYOR

Kartal KasÄ±mpaÅŸa ile oynadÄ±ÄŸÄ± son 7 maÃ§ta sadece bir kez kazanabildi. Siyah beyazlÄ±lar bu sÃ¼reÃ§te dÃ¼n 3. beraberliÄŸini alÄ±rken, 3 kez de kaybetti.

BeÅŸiktaÅŸ, 2016â€™dan bu yana SÃ¼per Ligâ€™de en fazla deplasman puan kaybÄ±nÄ± da KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±, 12 maÃ§ta 2 kez kazanÄ±rken, 5 beraberlik ve 5 yenilgi ile 25 puandan oldu.

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SON 7 KASIMPAÅžA MAÃ‡I

BeÅŸiktaÅŸÄ±n deplasmanda kanadÄ± kÄ±rÄ±k

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#BeÅŸiktaÅŸ#Italiano#KasÄ±mpaÅŸa

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