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GeriFutbol Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek

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Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek

Beşiktaş, futbol takımının deplasmanda oynayacağı maçları tribünden izleyecek taraftarlar için kulüp avukatlarının görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın deplasmanda oynayacağı maçlarda, deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın huzur içerisinde; stadyuma giriş yapmaları, müsabakayı izlemeleri ve stadyumdan ayrılmalarını sağlamak üzere kulübümüzün avukatları görev yapacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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