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Beşiktaş'ın da istediği Umut Bozok'a Galatasaray kancası! Takas da masada...

#Umut Bozok#Galatasaray#Beşiktaş
Beşiktaşın da istediği Umut Bozoka Galatasaray kancası Takas da masada...

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Kasımpaşalı Umut Bozok için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, takas formülünü de hazır tutuyor.

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Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozok listeye dahil edildi.

Sabah'ın haberine göre; kiralık gelen Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut'u kadrosuna katmaya calışacak. Torrent de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Umut için olumlu rapor verdi.

Galatasaray yönetimi, kadroda düşünülmeyen yerli ve yabancı oyuncuları Kasımpaşa'ya takas olarak önerecek. Gözden çıkartılan Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz teklif edilecek futbolcuların başında geliyor.

KASIMPAŞA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Kasımpaşa'nın 1.5 milyon euro yatırım yaptığı Umut Bozok'a 5 milyon euro değer biçtiği de gelen haberler arasında...

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Son Dakika: Beşiktaştan Umut Bozok hamlesi 1.5 milyon Euro hazır...Son Dakika: Beşiktaş'tan Umut Bozok hamlesi! 1.5 milyon Euro hazır...Haberi görüntüle

SIKI GALATASARAYLI, BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR...

Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Umut, sıkı bir Galatasaray taraftarı olarak biliniyor. Başarılı futbolcu, Fransız basınına, "En büyük hayalinin bir gün Galatasaray'da forma giymek olduğunu' dile getirmekten çekinmedi. Hatta Galatasaray'a gol attığında da sevinmedi.

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Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, 14 gol, 7 asiste imza atan 25 yaşındaki golcü, A Milli Takım'a seçilmeyi başardı.

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#Umut Bozok#Galatasaray#Beşiktaş

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