Beşiktaş'ın da ilgilendiği Angel Di Maria transferi için silahlı saldırı!

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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, görüşme halinde olduğu Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria, şoke eden bir silahlı saldırıyla sarsıntıya uğradı

HÜSEYİN YÜCEL AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş, teknik direktör adaylarının yanı sıra yıldız isimlerle de kadrosunu güçlendirmek adına görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel, bu isimlerden biri olan ve Benfica ile sözleşmesi sonra eren Angel Di Maria ile görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN NOT BIRAKTILAR

Yıldız oyuncunun adı, siyah-beyazlıların dışında yakın arkadaşı Lionel Messi'nin forma giydiği ABD ekibi Inter Miami ve alt yapısından yetiştiği Rosario Central ile de anılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rosario taraftarları, Angel Di Maria'nın bir an önce takıma transfer olması için tehdit mesajları yayınlamıştı.

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Rosario şehrinde gece geç saatlerde korkunç bir olay yaşandı. Gezeteci Belen Corvalan'ın haberine göre, kapüşonlu iki adam Rosario şehrinin güneyindeki bir benzin istasyonuna ateş açtı ve ardından bir mesaj bıraktılar.

Mesajda Angel Di Maria'ya yönelik olarak şu ifadeler yer aldı: "Rosario Central taraftarları seni bekliyor Di Maria."

'BİRİNİ ÖLDÜREREK HER ŞEYİ MAHVEDECEĞİZ'

Mart ayında da tecrübeli yıldızın ailesi tehditlerin hedefi olmuştu. Saldırganlar, Di Maria'nın annesine bir mesaj bırakmıştı: "Oğlun Angel'e Rosario'ya geri dönmemesini söyle, aksi takdirde aileden birini öldürerek her şeyi mahvedeceğiz. Şehrini içinde bulunduran Santa Fe eyaletinin valisi Maximiliano Pullarobile sizi kurtaramaz. Biz kağıt parçaları atmayız. Biz kurşun atarız."