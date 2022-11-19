Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'da 'Rugby' sakatlığı! İkinci yarının başında dönmesi hedefleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Rugby
Beşiktaşın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzalda Rugby sakatlığı İkinci yarının başında dönmesi hedefleniyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Cezayirli yıldızın ameliyat için ABD’yi tercih etme nedeni belli oldu. Ghezzal’ın yaşadığı problemin rugbyde sıklıkla yaşandığı ve ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluşması nedeniyle oyuncunun sıkıntı çektiği ifade edildi. Prof. Dr. Amendola’nın rugby sporcularının tedavisinde uzman olması nedeniyle ABD’nin seçildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal geçirdiği başarılı ameliyatın ardından takıma dönebilmek için tedavisini sürdürürken operasyon için neden ABD’nin seçildiği ortaya çıktı. 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Alanya maçında yaşadığı problem nedeniyle 5 hafta takımdan uzak kalan Ghezzal, 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönse de eski performansına ulaşamayınca cerrahi müdahale kararı alınmış ve 8 Kasım’da ABD’de ameliyat edilmişti.

Gözden Kaçmasın

A Milli Takımda Stefan Kuntzdan Arda Güler sözleri Beklediğimden çok daha olgunA Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Beklediğimden çok daha olgun"Haberi görüntüle

AYAK TABANINDAKİ AĞRI SIKINTI YARATTI

Rugby sporu yapanların Ghezzal’ın yaşadığı problemle sıklıkla karşılaştıkları ve ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu, Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün katılımıyla Duke Üniversitesi’nden Prof. Ned Amendola yönetiminde ameliyat edildi. Hem Amendola’nın hem de başında bulunduğu birimin rugby sporcularının tedavisinde uzman olması nedeniyle ABD’nin seçildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Beşiktaşın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzalda Rugby sakatlığı İkinci yarının başında dönmesi hedefleniyor

HEDEF 2. YARININ BAŞINDA DÖNMESİ

Operasyonun ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Rachid Ghezzal’ın ocak sonunda takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Rugby

BAKMADAN GEÇME!

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem

BAKMADAN GEÇME!

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem