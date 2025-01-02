Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Muhayer Oktay'dan şaşırtan imza: Amatör Lig'e gitti!

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Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından Beşiktaş'a 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer olan Muhayer Oktay, siyah - beyazlı kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

O dönemler 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Oktay, siyah - beyazlılarda beklentileri karşılayamamış ve 2023'te sona eren sözleşmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Muhayer Oktay, 2024'ün ağustos ayında Almanya 6. Lig takımlarından SV Hohenlimburg'a transfer olmuştu.

SV Hohenlimburg'da da yalnızca 7 maçta 292 dakika süre alabilen ve gol ya da asist katkısı veremeyen 25 yaşındaki futbolcu, kulübüyle sözleşmesini feshederek sürpriz bir tercih yaptı.

AMATÖR LİG'E GİTTİ

Almanya amatör takımlarından Ararat Gevelsberg bir dönem Beşiktaş forması giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun ikinci yarısından önce Muhayer Oktay ile kadromuzu güçlendirdik. Muhayer, Beşiktaş'ta profesyonel olarak geçirdiği dönemden gelen tecrübesi ve son olarak SV Hohenlimburg'da forma giymesiyle takımımız için büyük bir takviye!" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'a imza attığı dönemden sonra 1'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sadece 3 maçta forma giyen 25 yaşındaki Alman asıllı Türk futbolcu, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı verememişti.

Bir sonraki sezon devre arasında Giresunspor'a kiralanan Oktay, burada da beklenen çıkışı yapamamış ve sezonun tamamlanmasının ardında Beşiktaş'a geri dönmüştü.