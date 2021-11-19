Beşiktaş'ın borcu 4,4 milyar TL!

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü’nün 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle toplam borcu 4 milyon 434 milyon TL’ye ulaştı. Denetleme kurulunun raporuna göre, Beşiktaş’ın borcu son 3 ayda 160 milyon TL arttı.

· Son 1 yılda gerçekleşen borç artışı 1 milyar 58 milyon TL olarak belirlendi. Ahmet Nur Çebi’nin kulüp başkanlığına seçildiği 21 Ekim 2019 tarihinden sonra toplam borç miktarı 1 milyar 700 milyon TL arttı.

· Kulübün borcu son 1 yılda %31,35 artmasına karşın ‘alacaklar’ tablosundaki artış oranı %167,51’i buldu. Geçen yıl 290 milyon 769 bin TL olan alacaklar miktarı bu yıl 777 milyar 874 milyon TL'ye yükseldi.

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, 19 Aralık’ta, çoğunluk sağlanamazsa 26 Aralık’ta yapılacak.