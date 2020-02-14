Beşiktaş'ın borcu 2.5 ayda 217 milyon TL arttı!

Spor Arena / İsmail ER - Siyah beyazlıların borcu, 30 Kasım 2019’da açıklanan rakamlara göre yaklaşık 217 milyon lira arttı.

30 Kasım 2019’da alacakları çıkarıldığında 2 milyar 689 milyon 373 bin lira borcu olan Beşiktaş’ın Şubat 2020 itibariyle borcu, 2 milyar 961 milyon 902 bin 393 liraya ulaştı.

272 milyon 529 bin 188 lira da mevcut ve alacağı bulunan Kartal’ın net borcu 2 milyar 689 milyon 373 bin lira oldu.





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