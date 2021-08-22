Beşiktaş'ın bitmeyen ‘duble’ kâbusu

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, 2. haftada karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, bununla beraber son sezonlardaki ilk 2 maçında kazanma başarısını gösterememe serisine devam etti. Siyah beyazlılar, son 8 sezon sezonda 7. kez duble yapamadı. Kartal, söz konusu dönemde sadece 2018-2019’da sezonu açılışı 2’de 2 ile yapabildi. Beşiktaş o dönemde İlk hafta karşılaştığı Akhisarspor’u 2-1 yenerken, ardından deplasmanda çıktığı BB Erzurumspor maçını 3-0 kazandı.

DEPLASMANDA YiNE TAKILDI

Bununla beraber Beşiktaş, Gaziantep ile deplasmanda karşılaştığı müsabakalardaki kötü performansını da aşamadı. Siyah beyazlılar tüm kulvarlarda rakibiyle dış sahada 5. kez karşı karşıya gelirken, 4. defa kazanamadı. Antep ekib 3. kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Beşiktaş sadece 1 kez gülebildi.

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