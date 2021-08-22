MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın bitmeyen ‘duble’ kâbusu
GeriFutbol Beşiktaş'ın bitmeyen ‘duble’ kâbusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın bitmeyen ‘duble’ kâbusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın bitmeyen ‘duble’ kâbusu

Beşiktaş son 8 sezonda 7. kez ilk iki maçını birden kazanmayı başaramadı. İlk haftada Çaykur Rize’yi 3 golle deviren siyah beyazlılar, 2. haftada konuk olduğu Gaziantep karşısında rakibiyle golsüz berabere kaldı ve kötü seriyi bitiremedi.

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, 2. haftada karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, bununla beraber son sezonlardaki ilk 2 maçında kazanma başarısını gösterememe serisine devam etti. Siyah beyazlılar, son 8 sezon sezonda 7. kez duble yapamadı. Kartal, söz konusu dönemde sadece 2018-2019’da sezonu açılışı 2’de 2 ile yapabildi. Beşiktaş o dönemde İlk hafta karşılaştığı Akhisarspor’u 2-1 yenerken, ardından deplasmanda çıktığı BB Erzurumspor maçını 3-0 kazandı.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an Yürekler ağza geldi
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an! Yürekler ağza geldi

DEPLASMANDA YiNE TAKILDI

Bununla beraber Beşiktaş, Gaziantep ile deplasmanda karşılaştığı müsabakalardaki kötü performansını da aşamadı. Siyah beyazlılar tüm kulvarlarda rakibiyle dış sahada 5. kez karşı karşıya gelirken, 4. defa kazanamadı. Antep ekib 3. kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Beşiktaş sadece 1 kez gülebildi.

Gaziantep FK 0 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)
Gaziantep FK 0 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Beşiktaşın bitmeyen ‘duble’ kâbusu

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi