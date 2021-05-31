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GeriFutbol Beşiktaş'ın ‘Bırakmam seni’ kampanyası 100 milyona koşuyor
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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın ‘Bırakmam seni’ kampanyası 100 milyona koşuyor

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Beşiktaş'ın ‘Bırakmam seni’ kampanyası 100 milyona koşuyor

Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı kampanyaya ilgi büyük. Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticisi Adnan Demir, kampanyadan 150-200 milyon TL arası bağış hedeflediklerini söyledi.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Kulübü’ne mali destek amacıyla başlatılan ‘Bırakmam Seni’ adlı bağış kampanyasında toplanan paranın 100 milyon liraya çok yaklaştığı bildirildi.

Kampanya ile ilgili olarak yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yöneticisi Adnan Demir, “Beşiktaş taraftarları kampanyaya büyük ilgi gösteriyor. Yeni dönemde kampanyaya katılanların isimleri stat çevresine konacak panolara yazılacak. Asıl hedef 150-200 milyon TL ama şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle kampanyamızı uzatma kararı aldık. Taraftarlarımızın desteği ile daha da güçlü bir kulüp olacağız” diye konuştu.

Beşiktaşın ‘Bırakmam seni’ kampanyası 100 milyona koşuyor

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