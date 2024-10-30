×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor! 4'te 4 yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Basketbol#Spor
Beşiktaşın bileği bükülmüyor 4te 4 yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 23:10

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4’üncü haftasında ağırladığı İtalya’nın GEAS Basket takımını 82-71 mağlup etti.

Haberin Devamı

FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4’üncü hafta maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, konuk ettiği İtalya’nın GEAS Basket takımını 82-71 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, 4’üncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. İtalyan ekibi ise 2’nci yenilgisini yaşadı ve ikinci sırada kendine yer buldu.

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Mladen Lucic, Marija Ciric, Stefan Vukovic

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 16, Temi Fagbenle 12, Elif Bayram 9, Holly Winterburn 22, Khaalia Hillsman 13, Mihaela Laziz, Hatice Gülçelik 10, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

GEAS BASKET: Tinara Moore 10, Gina Marie Conti 17, Anna Makurat 20, Jazmon Gwathmey 7, Laura Spreafico 8, Elin Gustavsson 6, Alessandra Orsili 3, Anastasia Conte

1’İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 46-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-51

5 FAUL: 38.25 Tinara Moore (GEAS Basket)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Basketbol#Spor

BAKMADAN GEÇME!