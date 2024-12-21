Beşiktaş'ın belalısı Sami Uğurlu! Kasımpaşa'da tarihe geçmişti, Alanyaspor'da 32 yıl sonra ilki başardı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu dikkat çeken bir rekora imza attı.

Beşiktaş'a rakip olduğu ilk 5 maçıç kaybetmeyen Sami Uğurlu, Yılmaz Vural'dan (6 maç; Mayıs 1987-Mart 1992) bu yana Beşiktaş ile karşılaştığı ilk beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ilk yerli teknik direktör oldu. Uğurlu'nun çalıştırdığı takımlar bu 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

KASIMPAŞA'NIN BAŞINDA TARİHE GEÇMİŞTİ

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Kasımpaşa'nın başında olan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör olmuştu.

"DEĞERLİ BİR PUAN ALDIK"

Uğurlu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

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Karşılaşmanın gollerle başladığını belirten Sami Uğurlu, "Öne geçtikten sonra oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk. İki dakika sonra gol yedik ve bu da maçın yeniden başlamasına neden oldu. Mert Günok'un vurduğu uzun topların ardından geçiş yapmayı planlamıştık. Bu, çok fazla efor istiyor. Kolay değil. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada doğru işler yaptık." ifadelerini kullandı.

Oynamak istedikleri oyunun çok fazla enerji istediğini vurgulayan Uğurlu, "Transfere ihtiyacımız var. Oyunun birinci ve üçüncü bölümlerini çok dinamik oynamamız gerekiyor. Bu oyun riskli ama seviyoruz. Bu oyunu Kasımpaşa'da da çok fazla oynattım. Bu oyunla bire bir mücadelenizi verebiliyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde biraz zamana ihtiyacımız var. Birinci ve ikinci bölgede yaptıklarımızı üçüncüyle birleştirebilirsek çok farklı bir Alanyaspor izleyebiliriz. Üç puan alarak bu serinin devam etmesini istiyordum. Üç puana çok fazla ihtiyacımız vardı. İyi mücadelemizi daha yukarılara taşıyabilirsek sıralamadaki yerimizi alabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.