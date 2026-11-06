Beşiktaş'ın beklediği kırmızı kart çıkmadı! İskoçya'da çok konuşulacak karar

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İskoç ekibi Celtic'in konuğu oldu.

Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, böylece bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı.

DEPLASMAN KABUSU İSKOÇYA'DA DA SÜRDÜ

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.

Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

GOLDEN ÖNCE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

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Celtic, Callum Osmand'ın 62. dakikada attığı golle skora 1-1'lik eşitliği getirirken, Beşiktaş cephesi golden 3 dakika önce yaşanan pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Celtic atağında etkili şekilde ilerleyen Benjamin Nygren, topu ayağından açtı. Pozisyona müdahale etmek isteyen Emirhan Topçu, Nygren'in sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular, pozisyonun ardından hakeme itiraz ederek Nygren'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Karşılaşmanın hakemi ise İsveçli futbolcuya sarı kart gösterdi.

AGBADOU'NUN HATASI PAHALIYA PATLADI

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı oyuncunun yanlış pasıyla başlayan Celtic atağında Callum Osmand ceza yayının üzerinden düzgün bir vuruşla 62. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, 70. dakikada Agbadou'yu oyundan çıkararak yerine Tiago Djalo'yu aldı.