Beşiktaş'ın Avrupa'ya vedası sonrası Güntekin Onay'dan eleştiri: 'Kazanmayı ve puanı hak etmedik! Ne yazık ki...'

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Beşiktaş, Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında Twente ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine 1-0 yenilen siyah-beyazlılar 28’inci sıraya gerileyerek Avrupa’ya veda etti.

TWENTE MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmaya Hollanda ekibi baskılı ve tempolu başladı. 18 ve 20’nci dakikalarda Vlap ve Wolfswinkel ciddi ataklar geliştiren Twente 23’üncü dakikada gole çok yaklaştı. Ltaief'in sol kanattan kaleye çektiği şut bir anda ortaya dönüştü ve Van Wolfswinkel'in boş kaleye vurduğu kafa auta gitti. 27’nci dakikada Van Rooj'un sert şutunu bu kez Mert Günok kornere çeldi. Beşiktaş ilk tehlikeli atağını 30’uncu dakikada Masuaku ile yaptı. Çalımlarla ceza sahasına kadar giren Masuaku'nun şutunu kaleci Unnerstal güçlükle kornere çeldi. Beşiktaş'ı ilk yarıda ayakta tutan isim Mert Günok olurken devre 0-0 bitti.

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76. DAKİKADAKİ GOL, BEŞİKTAŞ'I AVRUPA DIŞINA İTTİ

Beşiktaş'ta ikinci devrede Immobile'nin yerine Semih oyuna dahil oldu. Twente 52’nci dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Roots'un vuruşu üstten auta gitti. 60’ıncı dakikada Rafa Silva'nın yerine Salih ve 69’uncu dakikada Muçi'nin yerine Joao Mario değişikliği yapıldı. Twente maç başından itibaren aradığı golü 76’ncı dakikada buldu. Organize paslarla gelen Hollanda ekibi bu dakikada Rots ile öne geçti.

81’inci dakikada Rashica ve Svensson'un yerine Onur ve Mustafa değişikliği gerçekleştirildi. Masuaku'nun frikiğini kaleci çıkartırken kalan dakikalarda Beşiktaş gol atamadı ve 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Güntekin Onay: Futbol adına bir şey ortaya koyamadık

Beşiktaş'ın Twente'ye mağlup olarak Avrupa defterini kattığı maçı Hürriyet yazarı Güntekin Onay bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte Onay'ın o yazısı;

'Beşiktaş ne yazık ki Twente karşısında kazanmayı ve puan almayı hak etmedi. Twente-Beşiktaş maçının ilk yarısında iki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı, gol pozisyonlarını göremediğimiz, top kayıpları ile dolu ama tempolu bir 45 dakika izledik. Beşiktaş, kazandığı toplarla hızlı geçişleri hedefledi ancak pozisyona giremediği gibi topu ön alanda tutmakta da zorlandı. Ev sahibi Hollanda temsilcisi ise daha fazla topa sahip olup set hücumlarıyla gole gitmek istese de Beşiktaş savunması buna izin vermedi.

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BEŞiKTAŞ DiREKT OYUNU FAZLA ABARTIYOR

Siyah beyazlılar direkt oyunu fazla abartıyor ve topu kaptığı an rakip savunmanın arkasına geçip pozisyona girmeye çalışıyor. Bu plan, düşünüldüğü kadar kolay değil. Bu anlayışla hem çok top kaybı yapıyorsun hem de topu tekrar kazanabilmek için mücadele ediyorsun. İkinci yarı Twente golü bulana kadar daha üstün oynadı. Beşiktaş mücadele etse de gol için hiçbir pozisyon yaratamadı. 1-0’dan sonra da beraberlik için tek bir şans için heyecan duymadık.

BiR TÜRLÜ ORGANiZE OLAMADILAR

Ne yazık ki dün gece Beşiktaş açısından sahada mücadele etmek isteyen ama asla organize olamayıp rakip yarı sahaya geçip de etkili olamayan bir Beşiktaş vardı. Kazanmayı ve puanı hak etmedik. Futbol adına ortaya somut bir şey koyamadık.'