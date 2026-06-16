Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti! Kura çekimi yarın

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Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
MUHTEMEL RAKİPLER KESİNLEŞTİ
Turnuvaya 2. eleme turundan itibaren dahil olacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, bugün gerçekleşen 1. eleme turu kura çekiminin ardından kesinleşti.
İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri:
KURA ÇEKİMİ YARIN
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.
İLK MAÇ 23 TEMMUZ, RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA
Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.