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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti! Kura çekimi yarın

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Muhtemel Rakipler
Beşiktaşın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri kesinleşti Kura çekimi yarın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 18:18

2026-2027 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri kesinleşti. Kura çekimi yarın. İşte detaylar...

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Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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MUHTEMEL RAKİPLER KESİNLEŞTİ

Turnuvaya 2. eleme turundan itibaren dahil olacak Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, bugün gerçekleşen 1. eleme turu kura çekiminin ardından kesinleşti.

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İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri:

  • Benfica
  • Vojvodian - Ferencvaros eşleşmesinin galibi
  • Viktoria Plzeň
  • Midtjylland
  • Karabağ - Vestri eşleşmesinin galibi
  • Maccabi Tel Aviv
  • Anderlecht
  • Pafos
  • PAOK

Beşiktaşın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri kesinleşti Kura çekimi yarın

KURA ÇEKİMİ YARIN

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ, RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

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Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Muhtemel Rakipler

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