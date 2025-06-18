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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi saati

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Beşiktaşın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu İşte kura çekimi saati
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:31

Beşiktaş, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda mücadele etmek için geri sayıma başladı! Siyah-beyazlıların rakibinin belli olacağı kura çekimi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te (TSİ) gerçekleştirilecek. UEFA’nın yeni formatıyla düzenlenen Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu’ndan itibaren Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda Avrupa'da iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te (TSİ) İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle Beşiktaş’ın 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli olacak. Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş, bu organizasyondaki macerasına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak

 

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, UEFA’nın resmi YouTube kanalı (youtube.com/@UEFA) üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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KURA ÇEKİMİ BUGÜN, İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün (18 Haziran) saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi
  • Midtjylland (Danimarka)
  • Anderlecht (Belçika)
  • Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi
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BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi

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