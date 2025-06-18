Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi saati

Haberin Devamı

Beşiktaş, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu’ndan itibaren Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda Avrupa'da iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te (TSİ) İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle Beşiktaş’ın 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli olacak. Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş, bu organizasyondaki macerasına 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, UEFA’nın resmi YouTube kanalı (youtube.com/@UEFA) üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

KURA ÇEKİMİ BUGÜN, İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün (18 Haziran) saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi

Midtjylland (Danimarka)

Anderlecht (Belçika)

Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.