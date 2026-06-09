Beşiktaş'ın Armand Lauriente teklifi belli oldu! Sassuolo daha fazlasını istiyor

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Teknik direktörlük koltuğunu Vincenzo Italiano'ya emanet eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Yeni sezonda kadrosuna bir as bir de yedek olmak üzere 2 sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da istediği Armand Lauriente için bir kez daha Sassuolo'nun kapısını çaldı.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON EURO ÖNERDİ

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Sportitalia'nın haberine göre; Beşiktaş, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ve çeşitli bonuslar ödeme teklifinde bulundu.

İTALYANLAR 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Sassuolo ise Siyah-beyazlı ekipten bonuslar dahil 25 milyon Euro talep etti.

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Önümüzdeki 72 saat içinde iki kulüp arasında görüşmelerin devam edeceği ve teklifin yükseltilip yükseltilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

MARSILYA DA İLGİLENİYOR

Öte yandan Fransız kanat oyuncusuna son saatlerde Greenwood'u satmaya hazırlanan Marsilya'nın da ilgi gösterdiği belirtiliyor.

MAÇ KAÇIRMADI!

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Sassuolo'nun Serie A'da oynadığı 38 maçın tamamında forma giyen Lauriente, 7 gol atıp 9 da asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.