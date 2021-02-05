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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın antrenmanında dikkat çeken detay! Sergen Yalçın...

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Beşiktaş'ın antrenmanında dikkat çeken detay! Sergen Yalçın...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 7 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalıştı. Dar alanda oynanan minik kale maçlarla devam eden idmanda oyuncular, ikinci bölümde yarı sahada taktik maç yaptı.

Sergen Yalçın, antrenmanın bir bölümünde takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, çalışmanın ardından kampa girecek.

Beşiktaşın antrenmanında dikkat çeken detay Sergen Yalçın...

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