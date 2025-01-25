Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: 4 eksik

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandaki maçın kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda 4 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.

Gözden Kaçmasın Can Keleş için Süper Lig ekibi devrede Haberi görüntüle

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu.