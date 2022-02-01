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Beşiktaş’ın Antalya kampı sona erdi

#Beşiktaş#Kamp#Süper Lig
Beşiktaş’ın Antalya kampı sona erdi

Beşiktaş, Antalya ’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Bugün İstanbul’a dönecek ve yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş kafilesi, Spor Toto Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla başlayacak.

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#Beşiktaş#Kamp#Süper Lig

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