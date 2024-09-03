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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Joao Mario, İstanbul'a geldi

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#Beşiktaş#Joao Mario#Transfer
Beşiktaşın anlaşma sağladığı Joao Mario, İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 18:37

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Joao Mario, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

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Siyah beyazlılar, 31 yaşındaki Portekizli sol kanat ve kulübü Benfica ile anlaştı. 

Her konuda anlaşma sağlanan Joao Mario, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a ayak bastı.

Joao Mario, havalimanında Benfica taraftarına kırgın olup olmadığı ve Rafa Silva ile birlikte yeniden oynayacak olmasıyla ilgili gelen soruların ardından, "Zamanı gelince konuşuruz" cevabını verdi.

4 milyon Euro değer biçilen Joao Mario, 2021’de geldiği Benfica’dan önce Inter, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, West Ham gibi kulüplerde oynadı. Yıldız futbolcu, sol açık dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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#Beşiktaş#Joao Mario#Transfer

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