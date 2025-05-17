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Beşiktaş açıkladı! Alanyaspor maçında Gedson yok!

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Beşiktaş açıkladı Alanyaspor maçında Gedson yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 16:57

Beşiktaş, Pazar akşamı deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Gedson Fernanes, kafilede yer almadı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacakları Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Siyah beyazlılarda anneannesi vefat eden Gedson Fernandes kadroda yer almadı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gain Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Gedson Fernandes kadroda yok!
Siyah beyazlı ekip, kamp kadrosu açıklanmadan kısa süre önce Gedson Fernandes'in anneannesinin vefat ettiğini duyurdu. Portekizli yıldızın anneannesine başsağlığı dilendi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş, C. Alanyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Beşiktaş açıkladı Alanyaspor maçında Gedson yok

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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