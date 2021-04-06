Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik...
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'la oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 2 isim kadroda yer almazken 2 ismin durumunun, yapılacak koronavirüs testlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın 33. haftada Alanyaspor'la oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Ajdin Hasic Alanyaspor maçının kadrosunda yer almazken, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün durumları, yapılacak koronavirüs testinin ardından netleşecek.
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor;
7 Nisan Çarşamba akşamı saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.