Beşiktaş'ın Adana Demir galibiyeti sonrası Güntekin Onay'dan tavsiye: O iki oyuncu gibi futbolcular alın

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Süper Lig’in 35’inci haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Tüpraş Stadyumu’unda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı.

MAÇIN 11'LERİ

Karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Svensson, Pualista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Rashica, Fernandes, Rafa Silva, Immobile 11’i ile çıktı. Konuk ekip Adana Demirspor ise Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barası ile sahada yer aldı.

İLK YARIDA 3 GOL BİRDEN

29’uncu dakikada Masuaku’nun uzun pasında savunmadan seken topla buluşan Immobile, ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Arka direkte Rafa Silva’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Dakika 44’te Immobile’nin ceza alanı sağ çaprazına pasında sonradan oyuna giren Mustafa Hekimoğlu topla buluştu. Hekimoğlu'nun kaleye paralel verdiği pasında top Rashica’nın önünde kaldı. Gelişine vuran Rashica takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti: 2-0. Dakika 45+3’te rakip yarı sahanın ortasında topu alan Rafa Silva, Immobile ile üst üste duvar pası yaptı. Rafa Silva kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yuvarlak meşini ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

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45+8’de Adana Demirspor Arda Okan ile maçtaki ilk golünü attı. Adana Demirspor’da Alioui sert şutunda top direkten döndü. Kale önünde bulunan Arda Okan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Geçersiz sayılan gol kararında VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt kararını iptal ederek golü geçerli saydı: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Beşiktaş 2-1 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE RAHAT KAZANDI

Dakika 62’de Immobile takımının 3’üncü golünü attı. Rashica’nın ortaya çevirdiği top ön direkte savunmadan sekti. Seken topa sahip olan Immobile arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlarla buluşturdu:3-1. 82’nci dakikada Joao Mario, Rafa Silva ile paslaştı. Mario ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda takımının 4’üncü golünü kaydetti: 4-1. Karşılaşmada Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

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CHAMBERLAIN VE UDUOKHAI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

10’uncu dakikada Chamberlain kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlanan oyuncu yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. Dakika 16’da Beşiktaş korner kullandı. Topa birlikte yükselen Uduokhai ve Ali Yavuz kafa kafaya çarpışarak yerde kaldılar. Sahaya giren sağlık ekipleri yerde kalan Ali Yavuz’u sedye ile dışarı çıkarken 19’uncu dakikada oyuncunun yerine oyuna Aimbetov girdi. Uduokhai ise güçlükle ayağa kalkarak sahadaki yerini Emre Can Terzi’ye bıraktı. Dakika 21’de Beşiktaş’ta bu kez Gabriel Pualista, Aimbetov ile kafa kafaya çarpışıp yerde kalırken sağlık ekipleri tekrar sahaya girdi.

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GÜNTEKİN ONAY: CİDDİYETE ALKIŞ!

Beşiktaşlı futbolcular Adana Demirspor'a saygı duyarak her an gol için oynadılar. İlginçtir ki Beşiktaş, sezonun sonu gelmişken kâğıt üzerindeki en kolay maçta ideal denebilecek bir 11 ile sahaya çıktı. Ancak bu durum uzun sürmedi; henüz 11’nci dakikada Alex Oxlade-Chamberlain,19’uncu dakikada da Felix Udokhai sakatlanıp oyundan çıktılar.

Beşiktaş, dün çok üstün oynadığı maçta ilk bölümde net fırsatlar yakalasa da golü bulamadı. Genç kaleci Deniz Dönmezer’in kurtarışları ve Adana Demirsporlu futbolcuların direnci siyah beyazlıların öne geçmesine izin vermedi. Dün ilk 11’de başlayan Ciro Immobile, fark yarattı. İlk golde topu kapıp asist yaptı, 2’nci golde asisti yapan Mustafa Hekimoğlu’na verdiği ara pası çok klastı. 3’üncü golde de ağları havalandırmayı bildi.

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iDEAL 11’i KÖTÜ BiR TAKIM DEĞiL

Hep söylüyorum, yazıyorum; Beşiktaş eğer sahaya ideal 11’iyle çıkarsa hiç de kötü bir takım değil. Ancak kadro dar ve eksiklerin yerine forma giyenler bir alternatif oluşturamadı.



Dün, üzerine çok konuşulması gereken bir maç değildi. Beşiktaş açısından sevindirici olan, takımın ciddiyetle hareket etmesiydi. Adana Demirspor’a saygı duyarak her an gol için oynadılar. 14’ü isabetli 30 şut, 60 kez rakip ceza sahasında buluşma gibi istatistikler tabii ki çarpıcı ancak ölçü değil.

ATiBA GiBi OYUNCULAR LAZIM

Beşiktaş'ın kadro planlamasını gerçekçi parametrelerle yapması lazım. Asla duygusallık yapmadan, doğrudan takımın seviyesini yukarıya çekecek, karakterli, hırslı, kazanma arzusu yüksek oyuncular gerekiyor.

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Josef de Souza gibi Atiba Hutchinson gibi iyi profesyoneller ve yüksek karaktere sahip deneyimli futbolcular. Bu profildeki oyuncular takımdaki diğer isimleri de harekete geçirir.

Dün Adana Demirspor’un göstermiş olduğu mücadele saygıyı hak ediyor. Umarım, bundan sonra daha doğru yönetim anlayışıyla Adana futbolu (hem Demirspor hem de Adanaspor) layık olduğu yerlere geri dönerler.