Beşiktaş'ın 7. transferi Angelo! Feyyaz Uçar açıkladı...

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BEŞİKTAŞ, Chelsea’nin 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo Gabriel’in transferinde büyük bir yol kat ederken siyah beyazlı kulübün yöneticisi Feyyaz Uçar da bu gelişmeyi doğruladı.

"BÜYÜK BİR YOL KAT EDİLDİ"

TRT Spor’a konuşan Uçar, “İsmi Beşiktaş ile anılan Angelo’nun transferi yakın mı?” sorusunu “O konuda benim bir şey söylemem yanlış olur ama büyük bir yol kat edildi o konuda” diyerek yanıtladı.

"TRANSFERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ AMA..."

Bazı yabancı oyuncularla vedalaşmak zorunda olduklarını belirten Uçar şöyle devam etti:

“BİZDE transfer bitemez çünkü bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz yabancı oyuncularımız var. Ki onlarla zamanlamayı doğru yaparsak ve karşılık olarak vedalaşabilirsek transfere devam edeceğiz. Başkanımız Hasan Arat’ın direktifiyle ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in çabalarıyla bu devam edecek.”

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Transferi tamamlanırsa Angelo Beşiktaş’ın yaz dönemi aldığı 7. isim olacak. Kartal daha önce Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour’u almıştı.

STRASBOURG’DA KiRALIK OYNADI

SANTOS alt yapısında yetişen ve bu ekipte parlayan Angelo geçen sezon başında Chelsea’ye transfer olmuş ancak burada hiç oynamadan, deneyim kazanması için Fransa’nın Strasbourg ekibine kiralanmıştı.