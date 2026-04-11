Beşiktaş'ın 7. harikası Orkun Kökçü!

Haberin Devamı

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü 9 dakika içinde yaptığı gol-asist dublesiyle Antalyaspor maçına damga vurdu.

Milli futbolcu 4. dakikada Akdeniz ekibinin ağlarını havalandırırken 9. dakikada Jota Silva’nın golünde asist yaptı.

Beşiktaş Kökçü bu sezon çıktığı 25 lig maçında 7’şer gol ve asiste ulaşırken 14 gole direkt katkı verdi.

SON 2 DERBiDE SUSKUN KALDI

25 yaşındaki yıldız ile ilgili dikkat çeken bir diğer istatistik ise bu performansının 7 gol, 5 asistlik kısmını ligde çıktığı son 11 maçta gerçekleştirmesi oldu. 11 maçın 9’unda sok katkısında bulunan Orkun sadece Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde suskun kaldı.

2026’da çıktığı 11 Süper Lig maçında 12 golde pay sahibi olan Orkun Kökçü (7 gol, 5 asist), iç sahada görev yaptığı son yedi karşılaşmada dokuz gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 5 asist). Milli oyuncu toplamda ise 34 resmi maçta 8 gol, 7 asiste imza attı.