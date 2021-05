Beşiktaş'ın 7-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası Uğur Meleke ve Güntekin Onay'dan flaş yorum! Gordon Milne ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 81'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Siyah-beyazlı ekip, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş'ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'TAN FUTBOL GÖSTERİSİ

Güçlü, istekli ve hedefe odaklanmış bir takım vardı sahada. Beşiktaş, maça o kadar hızlı ve arzulu başladı ki henüz 13 dakika dolmuşken 3-0’lık skoru buldu. 3 gün önce Rizespor maçında da etkili bir baskıyla başlayan siyah beyazlılar, rakibini hapsetmiş ve ilk bölümde sonuca gitmişti, dün Rizespor maçından çok daha hızlı bir başlangıç oldu. Bu süre içinde kaleci Munir’in kurtarışlarını da hesaba katarsak aradaki oyun farkının inanılmaz boyutlarda olduğunu belki ifade edebiliriz. Hız kesmeyen siyah beyazlılar ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapatırken, toplam 10 isabetli şut attı 1 topu da direkten döndü. Bu muhteşem futbola Hatayspor hiçbir şekilde cevap veremezken tempo, teknik ve bitmeyen iştahla oynayan Beşiktaş henüz ilk yarıda tarihi bir skora ulaşabilirdi.

SEYRiNE DOYUM OLMADI

Rachid Ghezzal sezonun yıldızı, Cezayirli yıldıza Adem Ljajic’in oyun zekası ve tekniği de eklenince seyrine doyum olmayan bir Beşiktaş ortaya çıkıyor. Dün N’Koudou, N’Sakala ve Rosier de kanatları çok iyi kullandılar. Josef ve Atiba da zaten her zamanki istikrarlarıyla orta alanı domine ettiler.

Sergen Yalçın’ın takımı sahayı çok iyi parselleyip, alan daraltıyor ve topu çok hızlı dolaştırıyor. Rakip ceza alanına geldikten sonra Ghezzal ve Ljajic’in ayağından çıkan klas paslarla kolay pozisyon üretiyor.

Hakkını teslim edelim Rosier ise gerçekten büyük bir güç. Bitmek bilmeyen bir temposu var ve çok etkili servisler yapıyor. Açık ara bu ligin en iyi sağ beki.

Dün Beşiktaş olağanüstü bir iştahla yüksek nitelikli baskıyla büyük bir gövde gösterisi yaptı.

LARiN SÜREKLi GOL ARADI

Larin için de ayrı bir paragraf açmak lazım. Kanadalı golcü 4 tane attı, sürekli aramaya devam etti. Aboubakar ve cenk Tosun gibi iki önemli golcü yok. Son 2 maçın yıldızı Gökhan Töre riske edilmedi. Ancak Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki kararlılığını ve oyun gücünü lig 5’incisi karşısında tarihi bir farka ulaşarak gösterdi.

Sergen Yalçın iddialı ve bu iddiasını da sahaya ve oyuna dolayısıyla da skora yansıtıyor.

Beşiktaş bitime 3 maç kala 85 gole ulaştı. 3 maçta 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Güçlü, istekli, kaliteli bir oyun ve hedefe odaklanmış bir grup var sahada. Dün bu net bir şekilde bir kez daha görüldü.

UĞUR MELEKE: 34 YIL SONRA YİNE AYNI HİS: SERGEN GORDON YALÇIN

Beşiktaş teknik direktörü, yıllar önce hocası olan İngiliz’e çok benziyor. Gordon Milne, Beşiktaş’ın başına aynen Sergen Yalçın gibi 40’lı yaşlarının sonunda geçti. Büyük bir idealistti, inandığı doğruları ilmek ilmek işledi genç kadrosunun zihnine. Beşiktaş’ta üç ikincilik, üç şampiyonluk yaşadı. Türk futbol tarihinin en efsanevi hikayelerinden birini yazdı bu dönemde.

iKiSi DE iNATÇI

Halen 49 yaşında, yani hemen hemen Gordon’un Beşiktaş’ın başına geçtiği yaşta olan Sergen Yalçın’ı izledikçe zihnim sıkça bu ikiliyi eşleştiriyor. Gordon da inatçıydı mesela. Bir oyuncu konusunda tüm kamuoyu karşısında olsa dahi inandıklarından şaşmazdı. İngiltere üçüncü liginden getirdiği Walsh’u ilk 11’e yerleştirmesi spor kamuoyunun tepkisini çekmişti mesela o dönemde.

33’lük Walsh’a, Gordon’un asker arkadaşı yakıştırmaları yapılmış, Metin Tekin’in kulübeye çekilmesi ağır eleştirilmişti. Gordon, iki sezon boyunca Walsh’un arkasında durdu. Solak İngiliz kanat oyuncusu da, duran toplarda fark yarattı.

İki sezonu 25 gol katkısıyla tamamladı o Beşiktaş’ta. Sergen Yalçın’ın da Welinton-Nsakala’nın sezon başından beri arkasında durup, bu iki oyuncudan iyi verim almasında Gordon izleri görüyorum ister istemez.

BU TAKIMI iZLiYORSA GURUR DUYUYORDUR

Gordon kolay kolay oyuncu değiştirmezdi. Beşiktaş’ta yedek olmak zulümdü o yıllarda. Ama tüm yedekleri de hazır tutardı. Halim, Saffet, Turan, Şenol gibi birçok oyuncu sonradan girip olağanüstü katkı yapmışlardır şampiyonluklarda.

Hatta genç Sergen’i de ekleyebiliriz bu listeye. Beşiktaş formasıyla ilk maçında Konya’da sonradan girip maçı çevirmişti Sergen.

Dünkü Nkoudou’yu, Rıdvan’ı, Ljajic’i izleyince, Beşiktaş’ın düzenli oynamayan oyuncularının açlığını görünce bir kez daha saygı duyuyorum Sergen Yalçın’a. Doğrusu Gordon da bu takımı uzaktan izliyorsa herhalde gurur duyuyordur Yalçın’la.

DAHA 16. DAKiKADA MAÇ BiTMiŞTi ZATEN

Dün maçta on altıncı dakikaydı. Not almaktan yorulduğumu fark ettim o kısa süre içinde. Beşiktaş 16 dakikaya sekizi isabetli tam on şut sığdırmıştı. Cyle larin ikisi gol olan, birisi kaleci Munir’e takılan 4 şut atmıştı. Kevin N’Koudou iki, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal de birer kez Munir’e takılmışlardı. 16 dakikada Hatayspor neredeyse iki pas üst üste yapamamış, rakip yarı alana geçememiş ve skor 3-0 olmuştu. O dakikada da maç fiilen bitmişti zaten.

BiR TAKIMDA TÜM OYUNCULAR GELiŞME GÖSTERiYORSA...

Ghezzal, Fransa, İtalya ve İngiltere’de üç sezon kaybetti. Üç yıldır hiçbir teknik adamını ikna edemedi, ilk 11 oyuncusu olamadı. Dün üç golde direkt katkısı var. Süper Lig’de sezonun oyuncusu olmaya doğru gidiyor.

Aboubakar, geçen sezon yalnızca bir maçta ilk 11’de başladı. Kariyerinde son iki sezonu kayıp. Bu yıl 21 gol katkısı var. Rosier, geçen sezon pandemi sonrası Sporting Lizbon’da hiç kadroya alınmamış. Bu sezon 30 lig maçında oynadı. Dün onun da dört golde katkısı var.

Larin, sezon başında PAOK maçındaki santrfor performansıyla hepimize şok yaşatmıştı. Şu anda gol krallığı yarışında. Ljajic kişisel sorunları nedeniyle futbola küsmüştü, şimdilerde yüzü gülüyor. Takımın as kalecisi ersin Destanoğlu 19 yaşında. Stoper Welinton ve sol beki N’Sakala Alanyaspor’dan gelmiş ve Ağustos-Eylül performansları hiçbirimizi tatmin etmemişti. Josef de Souza Arabistan’dan geldi, kariyer sezonunu yaşıyor.

Atiba 38 yaşına bastı. Dorukhan bir ara kafaca sahada değildi, üç maçtır kaptanlık bandı takıyor. Ve tüm bu saydığımız isimler çıkışta. Herkes çıkışta, herkes gelişiyor Beşiktaş’ta. Bir takımda tüm futbolcular düşüşteyse nasıl herkesi değil, teknik direktörü suçluyorsak; herkes çıkıştaysa da temel sebebi teknik adamdır. Bugün Beşiktaş şampiyonluğa koşuyorsa en büyük kredi, hemen hemen tüm oyuncularına dokunmayı başaran Sergen Yalçın’ındır.

HATAYSPOR’A SAYGI

Hatayspor, ligin ilk 10’unda 50 golden fazla yiyen tek takım. Sebebi de lig boyunca cüretkâr bir top oynamaları. Geride maaile kapanarak değil, topa sahip olarak, deneyerek, keyif alarak oynamaya çalışmaları. O yüzden de 60 gol attılar, iki kral adayı çıkardılar. Dün farklı yenildiler ama sezonun genelinde saygıyı hak ediyorlar.

