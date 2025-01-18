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Beşiktaş'ın 62. teknik direktörü: Ole Gunnar Solskjaer

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#Beşiktaş#Solskjaer#Teknik Direktör
Beşiktaşın 62. teknik direktörü: Ole Gunnar Solskjaer
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 14:54

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 62. çalıştırıcı olacak.

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Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 114 yıllık futbol tarihinde 61 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 35 yabancı teknik direktör görev alırken Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 36. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı ekibi toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgaristanlı, Gallerli, İspanyol, Hırvat ve Hollandalı teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Solskjaer, kulüp tarihinde görev yapacak ilk Norveçli teknik adam olacak.

Süper Lig'de çalışacak Norveçli ikinci teknik direktör

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de görev yapacak Norveçli ikinci teknik adam olacak.

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Elazığspor ile 2013-2014 sezonunun başında anlaşmaya varan Trond Sollied, o döneme kadar ligde takım çalıştıran Norveçli ilk teknik adam olmuştu.

Doğu Anadolu temsilcisinde 10 maça çıkan Sollied ile alınan olumsuz sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Solskjaer, vatandaşının ardından Süper Lig'de takım çalıştıracak ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor

Süper Lig'de son üç sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar sağlanamadı.

Geçen sezon ligde ve Avrupa'da alınan olumsuz sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda, daha sonra göreve Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz getirilmişti.

"Kara Kartal"da 1 ay görevde kalan Yılmaz'dan sonra siyah-beyazlı futbol takımının başına Rıza Çalımbay geçmişti.

Beşiktaş'taki mesaisine 10 Kasım 2023'te başlayan Çalımbay, teknik direktörlük koltuğunda 42 gün kaldı.

Yeni yıla teknik direktörü olmadan ve zirveden uzakta giren siyah-beyazlılarda, Hasan Arat yönetiminin bu kez tercihi Portekizli Fernando Santos oldu.

Takımın başındaki görevine resmi imzanın ardından 9 Ocak 2024'te başlayan Santos'un 97 günlük Beşiktaş kariyeri 14 Nisan 2024'te son buldu.

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Sezonun geri kalanında takımı çalıştıran teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ederken siyah-beyazlılar, 2024-2025'e ise yine bir değişimle Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile başladı.

Van Bronckhorst ile yeni sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa'da elde edilen 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından ligde işler istenildiği gitmedi.

Arat yönetiminde yaşanan sorunların ardından üst üste alınan mağlubiyetlerle Hollandalı teknik adamın görevine son verildi ve takım yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

Olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ise teknik direktör tercihini Ole Gunnar Solskjaer'den yana kullandı.

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En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da 10 yıl (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktörÜlkeGörev süresi
Şeref BeyTürkiye1911-1925
Imre ZingerMacaristan1925-1935
Refik Osman TopTürkiye1935-44 ve 1946-1948
Charles Howardİngiltere1944-1946
Giuseppe Meazzaİtalya1948-1949
Hakkı YetenTürkiye1949 ve 1950-1951
Eric Keenİngiltere1949-1950
Alfred Cableİngiltere1951-1952
Sadri UsuoğluTürkiye1952-1953
Sandro Puppoİtalya1953-54 ve 1960-1961
Cihat ArmanTürkiye1955-1956
Jozsef MeszarosMacaristan1956-1957
Eşref BilgiçTürkiye1957
Leandro Remondiniİtalya1957-1958
Hüseyin SaygunTürkiye1959
Andras KuttikMacaristan1959-1960 ve 1961-1962
Şeref GörkeyTürkiye1961
Ljubisa SpajicYugoslavya1962-1963 ve 1964-1967
Ernst MelchiorAvusturya1963-1964
Jane JanevskiYugoslavya1967-1968
Krum MilevBulgaristan1968-1969
Milovan CiricYugoslavya1969-1970
Dumitru TeodorescuRomanya1970-1971
Gündüz KılıçTürkiye1971-1972
Abdullah GegicYugoslavya1972-1973
Metin TürelTürkiye1973-74 ve 1980
Horst BuhtzAlmanya1974-1975
Gündüz Tekin OnayTürkiye1975-1976
İsmet ArıkanTürkiye1977
Milos MilutinovicYugoslavya1977-1978 ve 1986-1987
Doğan AndaçTürkiye1978-1979
Serpil Hamdi TüzünTürkiye1979-1980
Dorde MilicYugoslavya1980-1983
Ziya TanerTürkiye1983-1984
Branko StankovicYugoslavya1984-1986
Gordon Milneİngiltere1987-1993
Christoph DaumAlmanya1994-1996 ve 2001-2002
Rasim KaraTürkiye1996-1997
John Benjamin ToshackGaller1997-1999
Karl Heinz FeldkampAlmanya1999
Hans Peter BriegelAlmanya1999-2000
Nevio Scalaİtalya2000-2001
Mircea LucescuRomanya2002-2004
Vicente Del Bosqueİspanya2004-2005
Rıza ÇalımbayTürkiye2005 ve 2023
Jean TiganaFransa2005-2007
Ertuğrul SağlamTürkiye2007-2008
Mustafa DenizliTürkiye2008-2010
Bernd SchusterAlmanya2010-2011
Tayfur HavutçuTürkiye2011 ve 2012
Carlos CarvalhalPortekiz2011-2012
Samet AybabaTürkiye2012-2013
Slaven BilicHırvatistan2013-2015
Şenol GüneşTürkiye2015-2019 ve 2022-2023
Abdullah AvcıTürkiye2019-2020
Sergen YalçınTürkiye2020-2021
Önder KaraveliTürkiye2021-2022
Valerien IsmaelFransa2022
Burak YılmazTürkiye2023
Fernando SantosPortekiz2024
Giovanni van BronckhorstHollanda2024
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#Beşiktaş#Solskjaer#Teknik Direktör

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