Beşiktaş'ın 4. yeni transferi Felix Uduokhai yeni formayla gelecek

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Kadrosunu Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro İmmobile gibi dünyaca ünlü futbolcularla güçlendiren Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuları İstanbul’a, 2024-25 sezonunda giyileyecek formalarla getirdi.

Yeni sezon kreasyonunda yer alan dördüncü formayı ise Alman stoper Felix Uduokhai’nin giymesi bekleniyor. Kendisi ve kulübü Augsburg ile her konuda anlaşma sağlanan Uduokhai’nin aslında önceki gün İstanbul’a getirilmesinin planlandığı, ancak kamuoyunda Ciro İmmobile konusunda oluşan beklentiler üzerine, önce İtalyan santrforun getirilmesine karar verildiği öğrenildi.

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BUNDESLİGA’DA 150 MAÇ OYNADI

1-2 gün içinde İstanbul’a gelip sözleşme imzalaması beklenen Nijerya asıllı Uduokhai, 27 yaşında ve 1.93 metre boyunda. Almanya’da doğan Uduokhai, futbola 1860 Münih’te başladı. 2017’de 1 milyon Euro’ya Wolfsburg’a satılan futbolcu, 2019-20 sezonunda 1.5 milyon Euro kiraya Augsburg’a kiralandı ve 1 yıl sonra bonservisiyle 7 milyon Euro’ya bu kulübe geçti. Bundesliga’da 150 maç oynayan Uduokhai 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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FELiX UDUOKHAi KiMDiR?

· Doğum tarihi: 9 Eylül 1997

· Doğum yeri: Annaberg-Bucholz

· Boy: 1.93 metre

· Mevki: Defans

· Oynadığı kulüpler: 1860 Münih, Wolfsburg, Augsburg