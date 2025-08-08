Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetine rağmen Nihat Kahveci o ismi eleştirdi! 'Yedek olur'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, St. Patricks ile deplasmanda kozlarını paylaştı. İrlanda'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazandı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'RAKİBİN ZAYIF OLDUĞU BELLİYDİ'

"Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun bir sonraki rakibi bekleyelim. Rakibin zayıf olduğu belliydi. Bu maçı kaybederlerse Ole hocayı kovun dedim. Boşuna demedik. İzledik rakibi. Zayıf ve liginde kötü."

'JURASEK VE DEMİR EGE HAYAL KIRIKLIĞI'

"Abraham attığı gollerle moral ve özgüven kazandı. Sakın bana kimse 4 golle kazandık diye transfer konusunu halının altına süpürmesinler. Demir Ege kızmasın bana. Beşiktaş'ın 6 numarası olacak performansı göstermedi. Yedek olur. Orada da Kartal Kayra'nın arkasına düşer. Jurasek ve Demir Ege hayal kırıklığı."

'DEFANS ÇOK AĞIR'

"Svenson'un yerine sağ bek girdi ikinci yarıda. Tayfur'un performansını görünce iki sağ bek alınmalı diyorum. Beşiktaş defansı çok ağır, yediği golde defosunu gördük."

'İKİNCİ YARI NE OLDU BİLMİYORUM'

"Rafa Silva, Orkun Kökçü, Mario ilk yarı çok iyi oynadılar ama ikinci yarıda etkisizlerdi. İlk yarıdaki ciddiyeti çok sevdim. Ama ikinci yarı ne oldu bilmiyorum."

'DAHA FAZLA SÜRE ALMALI'

"Kimi oyuncu topu ayağına aldığında taraftar heyecanlanır. Bugün Keny Arroyo, topu aldığında heyecanlandım. Hareketli oyuncuları severim. Ceza sahasına bolca girdi, al ver yaptı. Bitiriciliğini inanılmaz şekilde geliştirmeli. Finalde sıkıntıları var. Bitiriciliği geliştirirse Beşiktaş taraftarını heyecanlandırır. Oyuncunun kumaşı var, yetenekli. Daha fazla süre almalı."