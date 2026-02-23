Beşiktaş'ın 4-0'lık Göztepe zaferini Hürriyet yazarları değerlendirdi: Katkıları müthiş! 'Tek maçta yediler'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

Wilfred Ndidi'nin golüyle 9. dakikada 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 36. dakikada Amir Murillo'nun golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Maçın 2. yarısında Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'un golleriyle farkı açan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti ve 41 puanda kalan Göztepe'nin önünde 4. sıraya yerleşti.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 3-0 kaybeden Beşiktaş, bu sonuçla ikili averajda üstünlüğü de ele geçirdi.

HÜRRİYET YAZARLARI BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet'in usta yorumcuları Güntekin onay ve Uğur Meleke, siyah beyazlıların müthiş performansını değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: SEZONUN EN İYİ BEŞİKTAŞ'I

Panamalı futbolcu, 3. maçında ilk golünü attı.

Beşiktaş, ligin en az gol yiyen; en dirençli takımı Göztepe karşısında sezonun en iyi futbolunu oynayarak farka koştu. 4-0’lık galibiyet görkemli ancak Göztepe gibi bir rakibe hiç pozisyon vermeden farklı kazanmak daha da değerli. Çünkü Beşiktaş sezon başından bu yana takım savunmasında ve kalesini gole kapamada sorunlar yaşayan bir takımdı.

Dün presle maça başlayan siyah beyazlılar, topu kaybettikten sonra da tekrar kazanmak için alanı çok iyi daralttı ve Göztepe’nin çıkmasına izin vermedi. Yeni transferlerin hepsi göz doldururken Murillo ve Olaitan oynadıkları iyi futbolu golle taçlandırdılar.

MURILLO GÖZ KAMAŞTIRDI

Olaitan gerçekten de çok güçlü ve çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Dün sol önde oynadı ve pozisyonunu hiç yadırgamadı. Murillo ise harika bir gol atmasının dışında hemen hemen hiç top kaybı yapmayarak ve savunma-hücum arasındaki dengeyi bulma başarısıyla göz kamaştırdı. Son 1-1.5 aydır harika işlere imza atan Kaptan Orkun, dün yine saha içi lideriydi ve 2 asistle takımını taşıdı. Mükemmel bir şutla gollerine devam eden Güney Koreli Oh, yine çok çalıştı ve adeta basmadık yer bırakmadı.

AGBADOU KUSURSUZ OYNADI

Stoper Agbadou kusursuz oynarken yerden ve havadan ikili mücadele kaybetmedi ve geriden oyun kurmada da başarılıydı. Asllani topu ayağından çabuk çıkaran ve hızlı düşünen bir oyuncu. Gidenler, gelenler bu kadar büyük bir sirkülasyon ve değişim varken Beşiktaş’ın bu kadar sürede hızlı yükselişinden dolayı Sergen Yalçın’ı tebrik etmek lazım. Dün siyah beyazlı takım sezonun en iyi futbolunu oynayarak farka koştu. Bundan sonra önemli olan bu oyunda istikrarı yakalamak.

UĞUR MELEKE: SEZONUN EN İYİ 90 DAKİKASI!

Beşiktaş, sadece 180 dakikada sezonun kaderini değiştirdi: Son iki maçı kaybetselerdi şu anda Göztepe 44, Başakşehir 39, Beşiktaş 37 puanda olacak ve muhtemelen küçük çaplı bir kriz yaşanacaktı. Siyah-beyazlılar son iki maçı kazandı, iki direkt rakibini altta tuttu ve ligin geri kalanında ilk üç basamak için umutlandı. Bu süreçte sergilenen performans da göz alıcı, Göztepe karşısında sezonun en iyi 90 dakikasını oynadı Beşiktaş...

Göztepe, Süper Lig’de her takıma ama en çok da büyüklere ters gelen bir oyun oynuyor. Topa sadece %38 ile sahip oluyor, geriden sadece uzun çıkıyor, çok genç ve sert bir takım. Etkileyici bir savunma performansları var, ligin en az gol yiyen takımı etiketiyle çıktılar dünkü maça. Kasım’dan beri 12 maçta akan oyunda sadece 3 gol yemişlerdi (Serginho, Nene ve Muci’den). Dün Beşiktaş’tan tek bir maçta yediler bu kadar golü.

YENİ TRANSFERLER DEVREDE

Ligin ilk yarısında Stoilov karşısında çaresiz kalan Sergen Yalçın bence bu kez rakibini çok iyi analiz etmiş, Beşiktaş’ın kaliteli ayakları geriden ısrarla pasla çıkarak kırdılar Göztepe direncini. Zaten ikinci ve üçüncü gol doğrudan bu stratejiyle geldi, bu sayılar dışında da siyah-beyazlıların ısrarla ayağa kısa paslarla çıkışı müthişti.

Beşiktaş’ın devre arası yaptığı 7 transferden beşi iki maçtır ilk 11’de oynuyorlar. Oh, ilk iki müsabakada gol-asist-penaltı katkıları yapmıştı. Dün süper bir sayı yapmakla yetinmedi, üçüncü golde oyun kurulumunda duvar oldu yine. Çok büyük kazanç. Agbadou iki maçtır çok yürekli oynuyor. Dün 34’te skor 1-0’ken Janderson’un şutunda yaptığı cansiperane müdahale maçın kader anlarındandı.

Panama’nın en değerli oyuncusu Murillo’nun önemli bir transfer olduğunu geçen hafta yazmıştım. Başakşehir maçında Cerny o bomboş pası verse zaten golle start verecekti. Dün attı golünü Panamalı. Yine dün hem Göztepe’nin orta sahadaki dinamizm eksikliği, hem de Beşiktaş’ın fazlalığının sebebi aynı kişiydi: Junior Olaitan.

Yeni transferlerin kısa sürede böyle direkt katkı yapmaları müthiş.