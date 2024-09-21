Beşiktaş'ın 3 silahşoru golleri ve asistleriyle öne çıkıyor

Haberin Devamı

Bu sezon mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa’da bugüne kadar 7 resmi maç oynayan Beşiktaş, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başarılı bir grafik çizerken, skorda da üretken bir görüntü sergiledi. Rakip kalelere 22 gol atan siyah beyazlı takım, maç başına 3.14 gibi oldukça yüksek bir ortalamaya ulaştı. Bu goller 6 farklı futbolcudan gelirken en skorer isimler, Ciro İmmobile (7), Gedson Fernandes (5) ve Rafa Silva (4) oldu.

RAFA SİLVA'NIN 3 DE ASİSTİ BULUNUYOR

Toplam 16 kez fileleleri havalandıran üç oyuncunun gollerdeki payı yüzde 72.7 olarak gerçekleşti. Beşiktaş’ın diğer golleri Mustafa Hekimoğlu, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Al-Musrati, Ernest Muci ve Salih Uçan’dan geldi. Rafa Silva, golcülüğünün yanı sıra asistçiliği ile de öne çıktı. Portekizli futbolcu, takım arkadaşlarına 3 gol pası vererek toplamda 7 gole katkı yapmış oldu. Milot Rashica da tıpkı Rafa Silva gibi 3 asist yaparken, Gedson Fernandes, attığı 5 golünün yanına 2 asist eklemeyi başarıp, toplamda 7 golün altına imza koydu.

Haberin Devamı

TFF SÜPER KUPA

Galatasaray: 5-0

İmmobile (2), Rafa, Svensson, Mustafa

SÜPER LiG

Samsun: 2-0 Rafa, Paulista

Antalya: 4-2 İmmobile (2), Rafa, Muci

Sivas: 2-0 İmmobile, Gedson

Trabzon 1-1 Gedson

UEFA AVRUPA LiGi

Lugano: 3-3 Gedson (2), Al-Musrati

Lugano: 5-1 İmmobile (2), Rafa, Salih, Gedson