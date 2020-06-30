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GeriFutbol Beşiktaş'ın 1986-87 itirazına zaman aşımı reddi
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Haber Giriş: 30.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın 1986-87 itirazına zaman aşımı reddi

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Beşiktaş'ın 1986-87 itirazına zaman aşımı reddi
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Beşiktaş Kulübü’nün, 1986-87 sezonu şampiyonluğunu talep ettiği başvuru, zaman aşımı olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor’da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş’ın, şampiyonluğun Galatasaray’dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi. TFF, Beşiktaş’ın söz konusu talebini zaman aşımı nedeniyle reddetti.

"MÜMKÜN DEĞiL"
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yaptığı yazılı açıklamada "İddia edilen ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunun disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin bir yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zaman aşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılmasının hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir" dedi.

Beşiktaşın 1986-87 itirazına zaman aşımı reddi

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