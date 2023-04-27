Beşiktaş'ın 12 dakikalık imha planı! Galatasaray'ın Karagümrük'ten yediği goller mercek altına alındı

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Ligin ilk 2 sırasında yer alan G.Saray ile F.Bahçe’nin haftayı kayıpla geçmesi, Beşiktaş’ın pazar günü lig lideri ile oynayacağı derbinin önemini daha da arttırdı. Zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar 3-0 hükmen galip sayılacağı Gaziantep maçının dışındaki 5 karşılaşmayı kayıpsız geçerek az olan umudunu son ana kadar sürdürmek istiyor. Şenol Güneş ve ekibi rakibi analiz için yoğun mesai harcarken siyah beyazlıların en önemli referans noktası G.Saray’ın oynadığı son Karagümrük maçı.

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BORİNİ-DİAGNE’NİN GOLLERİNE İNCELEME

3. dakikada öne geçtiği maçta 18 ve 30. dakikalar arasında tam 3 kez topu ağlarından çıkaran sarı kırmızılıların 12 dakikalık süreçte yaşadığı zaaflar siyah beyazlılar tarafından mercek altına alındı. G.Saray’ın o süreçte orta sahada ve savunmada yaşadığı problemleri analiz eden Güneş ve ekibi bunların üzerine çalışmalar yaptırarak ezeli rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi planlıyor. Borini ve Diagne’nin attığı gollerde Galatasaray’ın yaptığı hatalar da siyah beyazlı takımın derbi planında en önemli koz olarak öne çıkıyor.

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SON 10 GOLÜN 7’SİNDE REDMOND İMZASI

Beşiktaş’ın zorlu maçta en güvendiği isimler olarak Redmond, Cenk ve Aboubakar öne çıkıyor. Son dönemde müthiş bir çıkışa imza atan Redmond Beşiktaş’ın ligdeki son 10 golünün 7’sinde pay sahibi. (4 gol, 3 asist) Süper Lig’de 27 maçta 12 gol, 3 asiste imza atan Cenk ile son 7 resmi maçın sadece 1’inde suskun kalan ve bu süreçte 7 kez ağları havalandıran Aboubakar da formuyla dikkat çekiyor. Karagümrük maçının görüntülü analizlerini oyuncularına aktaran Güneş erken gollerle sonuca gitmeyi planlıyor.

48- Beşiktaş ile G.Saray, Süper Lig’de 130. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadarki maçlarda sarı kırmızılılar galibiyetlerde 48-38 üstün.

7- G.Saray’ı ağırladığı son 7 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (6G, 1B), daha uzun bir seriyi sadece Nisan 1997-Eylül 2004 arasındaki 9 karşılaşmalık süreçte yakaladı.