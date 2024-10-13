Beşiktaş'ı yıkmıştı, Galatasaray transfer etmek istiyor...

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Kanat ve orta alan rotasyonunu genişletmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Eintracht Frankfurt forması giyen Junior Dina Ebimbe'yi yeniden gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre, sarı kırmızılıların Ebimbe için iyi bir teklif sunacağı ifade edildi. Fransız futbolcunun ayrılığına Alman ekibi Frankfurt'un zorluk çıkarmayacağı aktarılırken, futbolcu tarafının da transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi adımların yakın zamanda atılacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'I YIKMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Beşiktaş, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelirken, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmanın 22. dakikasında siyah beyazlı fileleri havalandıran Ebimbe takımının maçtaki 2. golüne imzasını atmıştı.

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İSTATİSTİKLERİ

Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Junior Dina Ebimbe'nin bu doğrultuda Okan Buruk'un elini güçlendirebileceği kaydedildi. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'ta 5 müsabakada görev aldı.