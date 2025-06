Beşiktaş'ı yeniden uçuracak 5 proje!

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, projelerinin hayata geçirilmesi için gereken yetkinin verilmesi durumunda, futbolda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurabileceklerini söyledi. İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan divan kurulu toplantısında kulübün ekonomik sorunlarını ve çözüm için hazırladıkları Dikilitaş, BJK Plaza, Fulya Süleyman Seba Kompleksi, Fulya Akaryakıt İstasyonu projelerini anlatan Adalı, 22 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda yetki almalarının şart olduğunu ifade etti. Adalı, şöyle konuştu:

KULÜBÜMÜZÜN BORCU HER GÜN 5 MiLYON LiRA ARTIYOR

"Beşiktaş'ımız, şu anda günlük 125 bin, aylık 4 milyon, yıllık yaklaşık 50 milyon Euro faiz ödediği bir dönemden geçiyor. Böyle bir tabloda devamlılık sağlayan başarı neredeyse imkansız hale geliyor. Bugün divan kurulumuzu sonlandırıp evlerimize gittiğimizde borç 5 milyon lira daha artmış olacak. Beşiktaş’ımızı bu mali yükten kurtaracak projeleri derhal hayata geçirmeliyiz. Ne yapıp edip Bankalar konsorsiyumundan çıkmamız lazım. Sermaye artırımı ile başladık ve gördüğünüz üzere hiçbir şekilde pes etmiyoruz.

BiZDEKi TRANSFER EKiPLERi RAKiPLERiMiZiN HiÇBiRiNDE YOK

Rakiplerimiz elde ettikleri bu gelirlerle her sezon transfere ciddi bir bütçe ayırabiliyor. Biz ise her sene 2-3 kaliteli oyuncu getirebileceğimiz devasa bir maliyeti, faiz olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Yoksa şu an bizde görev yapan transfer ekipleri hiçbirisinde yok. Projelerimizle bu ekonomik farkı kapatırsak, biz onların yaptıklarından çok daha iyilerini yaparız. En iyi oyuncuları getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız. İşte bu nedenle rakipler yaparken onları takdir edip, biz gayrimenkul projesi için gelince ‘Yaptırmam’ demek Beşiktaş’a kötülüktür.

50 MiLYON EURO’LUK HiSSEMiZiN DEĞERi 150 MiLYON EURO’YA ÇIKTI

Sermaye artırımından 1,4 milyar lira gelir elde edip, bunu Bankalar Konsorsiyumu’na olan borç için kullandık. Bu rakam, Beşiktaş tarihinin bugüne dek gerçekleştirdiği en büyük borç ödemesidir. Sermaye artırımı sonucunda elimizde bulunan hisselerin oranı yüzde 51’den 70’e çıkmıştır. Kulübümüzün kasasından bir kuruş çıkmadan, üstelik 35 milyon Euro’luk bir borç azaltımı yaparak Beşiktaş’ımıza önemli miktarda hisse kazandırılmıştır. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon Euro’luk hisse değeri şu an için 150 milyon Euro’ya yükselmiştir.

ONAY VERiLiRSE DiKiLiTAŞ PROJESi ÜÇ YILDA TAMAMLANACAK

Beşiktaş Kulübü’nün sahip olduğu gayrimenkuller bugüne dek yeterince değerlendirilemediği için ekonomik olarak ezeli rakiplerinin gerisinde kaldıklarını ifade eden Serdal Adalı, yönetim kurulu olarak hazırladıkları projelerden hedefledikleri gelir miktarını da şöyle açıkladı: “3 yılda tamamlanması planlanan Dikilitaş projesinden net 150-200 milyon Euro, Fulya Akaryakıt İstasyonu’ndan yılda 14,4 milyon lira kira ve 3 milyon lira sponsorluk bedeli, Fulya Süleyman Seba Kompleksi’nden 40 milyon lira borç tahsili ve yılda 96 milyon lira kira.”