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Beşiktaş'ı yenen Lugano'da teknik direktör Croci-Torti: Cesur oynadık

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#Beşiktaş#Lugano#Croci-Torti
Beşiktaşı yenen Luganoda teknik direktör Croci-Torti: Cesur oynadık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 23:03

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş karşısında cesaretle oynayarak galibiyete uzandıklarını söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, “Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Oyunda da bir takım düşüncelerim vardı. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve son 30 dakikada bir şeyler değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlara tembihlemiştim. Onlar da benim dediklerimi yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Kırmızı karttan sonra riskli değişiklikler yaptım”

Nasıl bir taktik benimsediklerinin sorulması üzerine Croci-Torti, “İlk dakikadan itibaren en önemli kozumuz cesaretle oynamaktı. Cesaretle oynadık ve istediklerimizi yaptık. En büyük taktik cesaretle oynamak ve vakit kaybetmeden son ana kadar mücadele etmek. İlk yarıda pozisyonlar bulduk ama gol atamadık. İkici yarı daha belirgin oyuna dahil olduk. Özellikle kırmızı karttan sonra riskli değişiklikler yaptım” şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Lugano#Croci-Torti

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