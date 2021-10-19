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Beşiktaş'ı Sporting'e karşı 'korner' yaktı! Devler Ligi'nde şansını zora soktu...

#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşı Sportinge karşı korner yaktı Devler Liginde şansını zora soktu...

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Rakibine 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, üst tura çıkma şansını zora soktu.

Beşiktaş - Sporting maçından fotoğraflarBeşiktaş - Sporting maçından fotoğraflar
Beşiktaş - Sporting maçından fotoğraflar

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Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Beşiktaş, Sporting'i ağırladı.

Gruptaki ilk 2 maçında Ajax ve Borussia Dortmund'a mağlup olan siyah-beyazlılar, kritik Sporting maçından da istediğini alamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Konuk ekip Sporting'e galibiyeti getiren golleri; 15 ve 27. dakikalarda Coates 43. dakikada penaltıdan Sarabia ve 89. dakikada Paulinho kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı, 24. dakikada Cyle Larin'den geldi.

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Bu sonuçla grupta 3'te 0 yapan Beşiktaş, üst tura çıkma şansını zora soktu.

Sporting ise gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Ghezzal topa gelişine voleyle vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
5. dakikada Ghezzal sağdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
15. dakikada Sporting Lizbon öne geçti. Porro'nun sağ taraftan içeriye yerden sert ortasında Sarabia tek vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Inacio, meşin yuvarlağı kafayla arkaya aşırdı, Coates altıpas içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1
24. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Larin, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-1
27. dakikada Sporting Lizbon yeniden öne geçti. Portekiz ekibinin ilk goldeki gibi sağdan kullandığı köşe atışında Paulinho'nun arka tarafa gönderdiği topu Coates, yine kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-2

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38. dakikada De Souza'nın orta sahadan uzun pasında ceza sahası çizgisine yakın bir bölgede topu önüne indiren Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı köşe atışında Coates bir kez daha topa kafayı vurdu, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Daha sonra maçın hakemi Slavko Vincic, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Vincic, penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Sarabia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

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Beşiktaşı Sportinge karşı korner yaktı Devler Liginde şansını zora soktu...

İKİNCİ YARI

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62. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Adan gole izin vermedi.
67. dakikada Porro'nun sağdan ortaladığı topa arka direkte Paulinho kayarak vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
69. dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleciden sıyrılarak dar açıdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Sporting Lizbon bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Paulinho'nun şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu kontrol eden Porro'nun vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.
89. dakikada Sporting Lizbon, maçtaki dördüncü golünü buldu. Az adamla Beşiktaş savunmasını yakalayan Portekiz ekibinde ceza sahası dışında topu önünde bulan Paulinho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4

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Stat: Vodafone Park
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 80 Kenan Karaman), Pjanic, Larin (Dk. 73 Gökhan Töre), Batshuayi
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal (Dk. 90 1 Neto), Porro, Nunes (Dk. 90 2 Bragança), Palhinha, Reis (Dk. 73 Esgaio), Sarabia (Dk. 84 Tomas), Paulinho, Gonçalves (Dk. 90 2 Nuno Santos)
Goller: Dk. 15 ve 27 Coates, Dk. 44 Sarabia (Penaltıdan), Dk. 89 Paulinho (Sporting Lizbon), Dk. 24 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Porro, Dk. 72 Inacio, Dk. 75 Feddal (Sporting Lizbon), Dk. 43 Vida, Dk. 47 Alex Teixeira, Dk. 58 Ghezzal, Dk. 90 4 Pjanic (Beşiktaş)

 

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#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi

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