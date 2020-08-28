Beşiktaş'ı PAOK'tan çok Lens üzdü

Spor Arena - İsmail Er | Toplam borcu 3 milyar 300 milyon TL’yi aşan Beşiktaş Kulübü’nü düzlüğe çıkarmaya çalışan Ahmet Nur Çebi yönetiminin en büyük umutlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek gelirdi. Siyah beyazlı takım eleme turlarını geçip gruplara kalırsa en kötü ihtimalle 22 milyon Euro’yu (191 milyon TL) kasasına koyacak ve bu da mali kriz içindeki Beşiktaş’a bir nebze nefes aldıracaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Beşiktaş daha ilk eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK’a 3-1 yenilerek veda etti ve maddi kazanç bakımından Devler Ligi’nden kat be kat aşağıda olan Avrupa Ligi’ne kaldı.

YÖNETİMDEN TEPKİ GÖRDÜ

Şüphesiz bu başarısızlık neredeyse gece gündüz mali kaynak arayışında olan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarını oldukça üzdü. Ancak başkan ve yöneticileri asıl üzen olay maçın ertesi günü gerçekleşti. PAOK karşılaşmasında sağ bek olarak görev yapan ve yenilen ilk 2 golde mutlak hatası olan Jeremain Lens, iki aylık parası ödenmediği için kulübe ihtarname gönderdi. Hollandalı futbolcu, iki aylık alacaklarının yasal sürede ödenmesini talep etti. Pandemi döneminde Beşiktaş yönetiminin ücret indirme talebine de olumsuz yanıt veren Lens’in bu tavrı siyah beyazlılarda ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.

4.5 MİLYON EURO KAZANDI, 3.75 MİLYON EURO DAHA ALACAK

2016-17 sezonunda kiralık forma giydiği Fenerbahçe’deki 5 gol, 17 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lens, aynı sezonun sonunda 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer oldu. İlk 2 sezonunda bonuslar hariç toplam 4 milyon 550 bin Euro kazanan Hollandalı, sözleşmesinin son 2 yılında ise 3 milyon 750 bin Euro garanti para alacak. Takımın en çok kazanan futbolcularından biri olmasına karşın beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki futbolcu, PAOK maçında yaptığı hatalar nedeniyle taraftarlardan büyük tepki gördü. Zaten uzun süredir Lens’i göndermek isteyen Beşiktaş yönetiminin, ihtarname sonrası nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

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