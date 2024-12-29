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Beşiktaş’ı olağanüstü kongreye götüren süreç! 2 kupa bile yetmedi

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel
Beşiktaş’ı olağanüstü kongreye götüren süreç 2 kupa bile yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

Beşiktaş’ın 3 Aralık 2023’teki seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, tıpkı selefleri Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Serdar Bilgili ile aynı kaderi yaşayarak görev süresini tamamlayamadı.

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Hasan Arat’ın istifasına ve devamında tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel’in olağanüstü seçim kararı almasına yol açan olaylar şöyle:

1- Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluklarına rağmen takımın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yarışına çok erken havlu atması.

2- Yönetimdeki uyumsuzluk, futbol takımı idaresindeki çift başlılık. Samet Aybaba ile Brad Friedel arasında yaşanan yetki tartışmaları.

3- Hasan Arat 4 farklı teknik direktörle çalıştı; Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe.

4- Bonservislerine 21 milyon Euro ödenen kulüp tarihinin en pahalı oyuncuları Al-Musrati ve Ernest Muci’nin vasat performansları.

5- Kulüpte ciddi bir para sorunu yaşandığının ve mevcut yönetimin bu durumu düzeltemeyeceği gerçeğinin ortaya çıkması.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel

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