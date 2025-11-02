Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de çok sayıda ilk! Asensio, Jhon Duran, İsmail Yüksek, Tedesco, geri dönüş...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

Dolmabahçe'de 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

GALİBİYET SERİSİ DERBİDE DE DEVAM ETTİ





Ligde 5 Ekim’de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı puan kaybı sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, hanesine 9 puan yazdırdı.

Tedesco’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde de son 2 maçını kazanırken, tüm kulvarlarda son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

İSMAİL YÜKSEK LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI





2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve iki sezon kiralık dönemlerinin ardından 2022-2023 sezonu itibarıyla da takımda forma bulan İsmail, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Avrupa kupalarında 2 gol kaydetmişti.

GUIZA'NIN ARDINDAN İLK İSPANYOL ASENSIO





Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 7. maçına çıktı. İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşadı.

Öte yandan yıldız oyuncu, Süper Lig tarihinde Daniel Güiza'nın (Kasım 2008 & Mayıs 2009) ardından Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a gol atan ikinci İspanyol oyuncu oldu.

JHON DURAN GOLLE DÖNDÜ





Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da süre aldı. Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. 21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim’de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi. Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.

Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan’a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu. Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı.

TEDESCO'DAN İLKLER





Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da yenerek 2 büyük maçta da galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 8 maçta aldığı 5 galibiyet 3 beraberlik ile Carlos Alberto Parreira'dan (11 maç; Ağustos-Kasım 1995) bu yana sarı - lacivertlilerin başında çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Öte yandan Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten (Mayıs 2009) bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör de oldu.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, bu galibiyetle Süper Lig'de bu rekabet tarihinde 2-0 geriden gelerek ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşında geriye düştüğü bir maçı son olarak 29 Nisan 2012'de Süper Final'de kazanmıştı.