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Beşiktaş'ı kulübeden gelen fişekler yaktı!

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Celtic
Beşiktaşı kulübeden gelen fişekler yaktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

Ada medyası, siyah-beyazlı temsilcimizin Avrupa Ligi mücadelesinde Celtic'e 3-2 yenilmesini yazdı.

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk 3 maçında Marsilya’yı 4-1, Hoffenheim’i 3-2 yenip Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ın, hiç puanı olmayan Celtic’e 3-2 mağlup olması Büyük Britanya medyasında da sürpriz olarak değerlendirildi.

Celtic’in, ikinci devre oyuna giren Callum Osmand ve Camilo Duran’ın (2) golleriyle 3 puana ulaştığına dikkat çekilen haberlerde, bu galibiyette teknik direktör Martin O’Neill’ın hamlelerinin büyük rol oynadığı belirtildi.

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· Daily Record: Celtic küllerinden doğdu. Kulübeden gelen fişekler Celtic’i ateşledi.

· The Scotsman: Duran ve Osmand Celtic’e 3 puanı getirdi.

· The Scottish Sun: Camilo Duran kâbusu bitirdi, Celtic Avrupa Ligi’nde ilk 3 puanını aldı.

· Glasgow Times: Parkhead’de nefes kesen düello: Celtic fırtınası.

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· TNT Sports: Celtic’in çılgın geri dönüş gecesinde Camilo Duran’ın iki golüyle ‘Duran Duran’ havası esti.

 

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Celtic

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