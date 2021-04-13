Beşiktaş'ı kaç puan şampiyon yapar? Fenerbahçe ve Galatasaray için tek ihtimal...

Süper Lig lideri Beşiktaş yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile farkı da açmayı başardı. Erzurumspor'u deplasmanda yenerek puanını 70 yapan Beşiktaş bir maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 4 puan, Galatasaray'ın 8 puan önünde.

Ligin en fazla kazanan (22), en az beraberlik alan (4) ve en az kaybeden (6) ekibi durumundaki Beşiktaş, önceki akşam aldığı galibiyetle birlikte son haftalara girilirken büyük bir avantaj elde etti. Peki Beşiktaş'ın şampiyonluğu için yeterli puan kaç?

Lider Beşiktaş, kalan 8 maçlık periyotta 17 puan toplarsa rakiplerinin diğer maçlarına bakmaksızın şampiyonluk kupasını kaldıracak.



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Beşiktaş'ın 40. haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için Galatasaray maçına en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor. Siyah- beyazlılar ikili averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün olduğu için 40. hafta sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark yapması halinde de şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'a göre 1 maç fazlası bulunan Fenerbahçe, BAY geçtiği hafta da hesaba katıldığında puan kaybına tahammülü olmayan bir görüntüde. Aynı şekilde Galatasaray da kalan maçlarını kazanıp siyah beyazlıların puan kaybını bekleyecek.

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