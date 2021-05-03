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GeriFutbol Beşiktaş’ı golcülükte sadece Bayern Münih geride bırakabildi
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’ı golcülükte sadece Bayern Münih geride bırakabildi

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Beşiktaş’ı golcülükte sadece Bayern Münih geride bırakabildi

Süper Lig’de önceki gün Atakaş Hatayspor’u 7-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, istatistikleriyle de rakiplerine büyük fark attı.

Türkiye’nin en çok gol atan (85), en çok galibiyet alan (25), en az yenilen (6) takımı olan siyah beyazlı takım, golcülükte Avrupa devleriyle yarışıyor.

5 büyük ligde sadece Bundesliga lideri Bayern Münih (86), Beşiktaş’tan daha fazla gol attı.

Bu iki takımı, PSG (Fransa-79), Atalanta (İtalya-78), Barcelona (İspanya-77) ve Manchester City (İngiltere-71) takip ediyor.

Beşiktaş’ı golcülükte sadece Bayern Münih geride bırakabildi

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