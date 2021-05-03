Beşiktaş’ı golcülükte sadece Bayern Münih geride bırakabildi
Süper Lig’de önceki gün Atakaş Hatayspor’u 7-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, istatistikleriyle de rakiplerine büyük fark attı.
Türkiye’nin en çok gol atan (85), en çok galibiyet alan (25), en az yenilen (6) takımı olan siyah beyazlı takım, golcülükte Avrupa devleriyle yarışıyor.
5 büyük ligde sadece Bundesliga lideri Bayern Münih (86), Beşiktaş’tan daha fazla gol attı.
Bu iki takımı, PSG (Fransa-79), Atalanta (İtalya-78), Barcelona (İspanya-77) ve Manchester City (İngiltere-71) takip ediyor.
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