Beşiktaş’ı golcülükte sadece Bayern Münih geride bırakabildi

Türkiye’nin en çok gol atan (85), en çok galibiyet alan (25), en az yenilen (6) takımı olan siyah beyazlı takım, golcülükte Avrupa devleriyle yarışıyor.

5 büyük ligde sadece Bundesliga lideri Bayern Münih (86), Beşiktaş’tan daha fazla gol attı.

Bu iki takımı, PSG (Fransa-79), Atalanta (İtalya-78), Barcelona (İspanya-77) ve Manchester City (İngiltere-71) takip ediyor.

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