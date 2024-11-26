Beşiktaş'ı 5-0 bozdu! Galatasaray zaferi sonrası çöküş başladı

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Sezonu 5-0’lık Galatasaray galibiyeti ve Süper Kupa zaferi ile açan Beşiktaş lige de ilk 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ile müthiş başladı. Galatasaray zaferi sonrası ligin en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösterilen Kartal’ın çöküşü de yine sarı kırmızılılar ile oynadığı maç sonrası başladı. Ligde 2-1 kaybedilen derbinin ardından bir türlü toparlanamayan siyah beyazlılar ardından Kasımpaşa kaybetti, Başakşehir ile berabere kaldı. Ve son olarak yine öne geçtiği karşılaşmada Göztepe’den şok bir yenilgi aldı. Peki ne oldu da üste üste 4 maçı kazanamayan Beşiktaş 13. hafta sonunda liderin 13 puan gerisine düştü. İşte nedenleri...

· 1- G.Saray karşısındaki farklı galibiyet taraftarın ve camianın umutlarını artırdı. Ancak bu sonuç en çok teknik direktör Van Bronckhorst’u yanılttı. Takımdaki eksikleri göremedi.

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Topraktepe ve Aybaba’yı dinlemedi

· 2- Başkan ve yönetim tarafından yapılan transferler bir sisteme oturtulamadı. Sezon öncesinde aralarında başarılı olanların da bulunduğu 28 oyuncuyla yollar ayrıldı.

· 3- Van Bronckhorst Süper Lig ve oyuncular konusunda yardımcısı Serdar Topraktepe ve koordinatör Samet Aybaba’nın ikazlarını dikkate almadı.

· 4- Van Bronckhorst oyuncu tercihlerindeki yanlışını ısrarla devam ettirdi. Yeni transfer Can Keleş ve Salih Uçan gibi birçok oyuncuya şans tanımadı.

Takıma ödül gibi 5 gün izin verildi

· 5- Takımın fiziksel yetersizliği dikkat çekti. Özellikle öne geçilen maçlarda rakiplerin oyunu domine etmesine engel olunamadı ve puanlar yitirildi.

· 6- Oyun şablonu bir türlü oturtulamadı. Futbolcuların mevkilerinde yapılan değişiklikler takımın oyun sistemi ile ilgili kafaları karıştırdı.

· 7- Hollandalı hoca takımdaki gerileme için ne maç içinde ne de Ümraniye’de çözüm üretebildi. Kazanılabilecek maçlarda kayıplar yaşandı. Milli arada takıma ödül gibi 5 gün izin verdi.

ABOUBAKAR VE CENK DAHiL 28 OYUNCU GiTTİ

Beşiktaş sezon öncesi gençler dahil 28 oyuncu ile vedalaştı. Amartey, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Rebic, Colley, Montero, Cisse, Hasic, Cenk ve Umut gitti. Gökhan bıraktı, Worrall evine döndü. Muleka, Hadziahmetovic, Demir Ege, Tayfur Bingöl ve Emrecan ise kiralandı.