Beşiktaş'a Zaynutdinov piyangosu! Görüşmeler başladı

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Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 22 maç kaçıran ve yalnızca 12 karşılaşmada forma giyebilen Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı kulübün gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor.

Geride bıraktığımız sezonun hem başında hem de devre arasında Rus kulüplerinden gelen cazip teklifleri Avrupa'da oynamak istediği gerekçesiyle reddeden Zaynutdinov'un yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Rus haber portalı Championat'ın haberine göre; Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova, Baktiyor Zaynutdinov'un transferi için görüşmelere başladı.

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ZENIT VE KRASNODAR DA PEŞİNDE

Kazak orta saha oyuncusuyla Dinamo'nun yanı sıra Zenit ve Krasnodar'ın da ilgilendiği ancak Moskova kulübünün transferde favori olduğu belirtildi.

Rusya'da yerli oyuncu statüsünde oynayan Zaynutdinov Beşiktaş'a transfer olmadan önce bir başka Moskova takımı olan CSKA'da forma giyiyordu.

4.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar Zaynutdinov için 2023 yazında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.