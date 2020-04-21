MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'a Yunan sol bek: Dimitrios Giannoulis | Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Beşiktaş'a Yunan sol bek: Dimitrios Giannoulis | Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.04.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Yunan sol bek: Dimitrios Giannoulis | Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'a Yunan sol bek: Dimitrios Giannoulis | Son dakika transfer haberleri
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in yerine alternatif sol bek arayışlarına başladı. Listenin ilk sırasında PAOK'un Yunan futbolcusu Dimitrios Giannoulis yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in sözleşmesinin sezon sonu bitmesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran siyah- beyazlılar, rotasını komşuya çevirdi.

Beşiktaş yönetimi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitrios Giannoulis için girişimlerini hızlandırdı. Atalanta'nın da genç sol bek ile ilgilendiği ancak en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu iddia edildi.

24 yaşındaki oyuncunun PAOK'tan ayrılmaya karar verdiği ancak Beşiktaş'la görüşmeleri devam ederken bir başka teklif nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi. (Takvim)

 

Beşiktaşa Yunan sol bek: Dimitrios Giannoulis | Son dakika transfer haberleri

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle