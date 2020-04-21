Beşiktaş'a Yunan sol bek: Dimitrios Giannoulis | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in sözleşmesinin sezon sonu bitmesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran siyah- beyazlılar, rotasını komşuya çevirdi.

Beşiktaş yönetimi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitrios Giannoulis için girişimlerini hızlandırdı. Atalanta'nın da genç sol bek ile ilgilendiği ancak en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu iddia edildi.

24 yaşındaki oyuncunun PAOK'tan ayrılmaya karar verdiği ancak Beşiktaş'la görüşmeleri devam ederken bir başka teklif nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi. (Takvim)





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