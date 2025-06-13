Beşiktaş'a Yunan gol kralı! Yapılan teklifi açıkladılar

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Ciro Immobile'yle yollarını ayırmayı ve yeni sezonda kadroya 2 golcü takviyesi yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın dün Union SG forması giyen Promise David için 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu teklifin Belçika ekibi tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

Siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia da komşu Yunanistan'dan geldi.

SDNA'nın haberine göre; Beşiktaş, Polonya ekibi Pogon Szczecin'de forma giyen Yunan forvet oyuncusu Efthymios Koulouris için kulübüne 4 milyon euroluk teklifte bulundu.

Haberin Devamı

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Siyah-beyazlıların Koulouris'e de yedi haneli (1 milyon euronun üzerinde) bir sözleşme önerdiği ve beklemeye geçtiği belirtilirken, Pogon'un Yunan forveti kadrosunda tutmak istediği ancak sözleşmesinde son yıla girmesi nedeniyle elinin çok güçlü olmadığı kaydedildi.

POLONYA'DA GOL KRALI OLDU VE SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Koulouris, geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Polonya 1. Ligi'nde (Ekstraklasa) 32 maçta 28 kez fileleri sarsarak gol krallığı tacını takmış ve Polonya'da sezonun oyuncusu seçilmişti.

SÜPER LİG'DE KISA BİR SÜRE OYNAMIŞTI

Koulouris, 2022/2023 sezonunda 4 aylık bir süre zarfında Süper Lig'de Alanyaspor forması da giymişti.