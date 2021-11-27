Beşiktaş'a yıldız isminden kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı! Giresunspor'un iddaa oranı...

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BEŞİKTAŞ

Avrupa'ya havlu atan, ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden Beşiktaş'ta tam sakatlar iyileşti derken Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.

Son antrenmanda ayağına darbe alıp kenara gelen ve antrenmanını tamamlayamayan Cezayirli oyuncunun durumu maç saati netlik kazanacak.

Gökhan Töre, Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz sakat. Fabrice N'Sakala kadro dışı. Herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmeden maç kadrosuna alınmayan Salih Uçan'ın da büyük ihtimalle kadro dışı kaldığını söyleyebiliriz.

TD Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'ı stopere çekmesi, kalede Ajax maçında olduğu gibi Mert Günok'la devam etmesi, orta alanda Can Bozdoğan'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Ghezzal'in yetişmemesi durumunda Güven Yalçın'ı ilk 11'de görebiliriz. Böylece Cyle Larin, Michy Batshuayi, Kevin N'Koudou ve Güven'le birlikte oldukça hücumu düşünen bir kadro sahada olabilir.

GİRESUNSPOR

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Sezonun ilk 6 maçında sadece 1 puan toplayan Giresunspor, son 7 maçta ise sadece 1 kez kaybetti ve 12 puan toplayarak kendini düşme hattının üzerine attı.

TD Hakan Keleş kalede Okan Kocuk, sağ bekte Zeki Yavru ve sol bekte Aziz Behich tercih ediyor.

Savunmadan Douglas sakat, cezası sona eren Hamidou Traore ilk 11'deki yerini geri alacaktır.

Son haftalarda hücum hattında da kolay kolay değişiklik yapmayan Keleş, hücumun en ilerisinde Souleymane Doukara ile oynuyor.

Doukara'nın arkasında "Suleymanov, Diabate & Serginho" izliyoruz. Fousseni Diabate attığı 4 golle takımın en golcü ismi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Giresunspor'un ligde oynadığı son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

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Güven Yalçın, Beşiktaş'ın EN'lerini açıkladı...

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