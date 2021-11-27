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Beşiktaş'a yıldız isminden kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı! Giresunspor'un iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Giresunspor
Beşiktaşa yıldız isminden kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı Giresunsporun iddaa oranı...

Arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrası mutlak 3 puana ihtiyacı olan Beşiktaş, son haftaların yenilmesi zor takımlarından Giresunspor'u Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

BEŞİKTAŞ

Avrupa'ya havlu atan, ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden Beşiktaş'ta tam sakatlar iyileşti derken Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.

Son antrenmanda ayağına darbe alıp kenara gelen ve antrenmanını tamamlayamayan Cezayirli oyuncunun durumu maç saati netlik kazanacak.

Gökhan Töre, Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz sakat. Fabrice N'Sakala kadro dışı. Herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmeden maç kadrosuna alınmayan Salih Uçan'ın da büyük ihtimalle kadro dışı kaldığını söyleyebiliriz.

TD Sergen Yalçın'ın Necip Uysal'ı stopere çekmesi, kalede Ajax maçında olduğu gibi Mert Günok'la devam etmesi, orta alanda Can Bozdoğan'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Ghezzal'in yetişmemesi durumunda Güven Yalçın'ı ilk 11'de görebiliriz. Böylece Cyle Larin, Michy Batshuayi, Kevin N'Koudou ve Güven'le birlikte oldukça hücumu düşünen bir kadro sahada olabilir.

GİRESUNSPOR

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Sezonun ilk 6 maçında sadece 1 puan toplayan Giresunspor, son 7 maçta ise sadece 1 kez kaybetti ve 12 puan toplayarak kendini düşme hattının üzerine attı.

TD Hakan Keleş kalede Okan Kocuk, sağ bekte Zeki Yavru ve sol bekte Aziz Behich tercih ediyor.

Savunmadan Douglas sakat, cezası sona eren Hamidou Traore ilk 11'deki yerini geri alacaktır.

Son haftalarda hücum hattında da kolay kolay değişiklik yapmayan Keleş, hücumun en ilerisinde Souleymane Doukara ile oynuyor.

Doukara'nın arkasında "Suleymanov, Diabate & Serginho" izliyoruz. Fousseni Diabate attığı 4 golle takımın en golcü ismi.

Beşiktaşa yıldız isminden kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı Giresunsporun iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Giresunspor'un ligde oynadığı son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,38 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,46'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,63 iken Misli.com'da 1,72!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%64'lük kesim son haftalarda formsuz olsa da Giresunspor karşısında siyah-beyazlılardan yana...

%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Beşiktaşa yıldız isminden kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı Giresunsporun iddaa oranı...

Güven Yalçın, Beşiktaş'ın EN'lerini açıkladı...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Giresunspor

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