Beşiktaş'a Vida'dan 11.6 milyonluk ihtar şoku!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, yüksek maliyeti nedeniyle Domagoj Vida ile yollarını ayırmayı planlarken, Hırvat futbolcunun menajeri Uğur Avadan’dan siyah beyazlıları şoke eden bir hamle geldi... Avadan, 1.5 milyon Euro (11.6 milyon TL) tutarındaki alacakları ödenmediği için Beşiktaş Kulübü’ne ihtarname gönderdi. Siyah beyazlılar söz konusu rakamı kısa süre içinde ödemedikleri taktirde icra işlemleri başlatılacak.

Vida yılda 3 milyon Euro alıyor

Beşiktaş, Ocak 2018’de Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından bedelsiz olarak transfer ettiği Domagoj Vida’ya imza parası olarak 1.5 milyon Euro öderken, kendisine de yıllık 3 milyon Euro garanti ücret vermeyi taahhüt etti. 4.5 yıllık imza atan 31 yaşındaki futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2022’de sona erecek. 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan’ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Vida’nın piyasa değeri aynı yılın sonunda 12 milyon Euro’ya kadar yükseldi. Yeni sezonda futbol takımının bütçesini 30 milyon Euro civarına çekmeyi planlayan siyah beyazlı yönetim, maliyetini yüksek bulduğu Vida’ya kulüp bulması için menajeriyle temasa geçmişti. Tecrübeli stoper, Beşiktaş formasıyla çıktığı 91 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.

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